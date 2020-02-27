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Генштаб опроверг отставку Хомчака

Спикер Генштаба назвал информацию об отставке "российским фейком".

Генштаб опроверг отставку Хомчака
Фото: UA:TV

Информация об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака является российским фейком.

Об этом заявил глава пресс-службы Генерального штаба ВСУ Богдан Сеник, передает BBC Украина.

"Появился вброс и фейк российский об этом. Информация об отставке генерала Хомчака не соответствует действительности. Прошу СМИ этого не распространять", - сказал Сеник.

Ранее информацию о возможной отставке Хомчака распространил в Facebook бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

После этого журналистам одного из украинских телеканалов Ягун объяснил, что главнокомандующего ВСУ могут сменить из-за якобы “противоречий с президентом”, но он не уверен, что такое решение будет принято.

"Там ситуация очень сложная на самом деле, он 18 февраля фактически впервые публично пошел в противоречие с президентом. И я так думаю, что это и побудило его к принятию такого решения. Я не исключаю, что не будет никакого решения (со стороны президента, - ред.)", - заявил Ягун журналистам.

Речь шла о брифинге Зеленского и Хомчака после обострения на Донбассе 18 февраля.

"Президент сказал, что это была провокация, а Хомчак сказал, что это не была провокация, это были сознательные действия на захват нашей территории. Это недоразумение, которое произошло, его все видели, как раз во время пресс- конференции. И собственно с этого все и вытекает. Скорее всего, это и был тот повод", - пояснил Ягун.

Напомним, 21 мая Зеленский уволил Виктора Муженко и назначил начальником Генштаба генерала Хомчака, который командовал операцией в Иловайске.

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