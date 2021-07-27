Проти заступника генпрокурора Мамедова ведеться дисциплінарне провадження, - Офіс генпрокурора

До його завершення Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади за власним бажанням.

Кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження стосовно прокурорів розглядає звернення про звільнення заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова у зв'язку з відмовою в наданні допуску до держтаємниці.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Офісі генпрокурора.

"Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня 2021 року, й на останньому засіданні комісії 22 липня його адвокати заявили клопотання про перенесення розгляду у зв'язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначене на 2 серпня 2021 року", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Там зазначають, що весь період після відкриття дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов перебував на лікарняному, після цього був у відпустці за кордоном, зараз знову перебуває на лікарняному.

"Усі прокурори рівні перед законом, і Офіс генпрокурора діє в рамках чинного законодавства, тому відповідно до ч. 9 ст. 46 закону України "Про прокуратуру", до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням", - резюмують в Офісі генпрокурора.

Учора стало відомо, що Мамедов написав заяву про відставку. В ОГП повідомили, що наразі вона перебуває на розгляді в генпрокурора Ірини Венедіктової.

Нагадаємо, що Мамедов став заступником генерального прокурора у жовтні 2019 року за попереднього керівника відомства Руслана Рябошапки.

Перед тим він з 2016 року був прокурором Автономної Республіки Крим.

У кінці червня у Мамедова забрали керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, на початку липня - Тренінговим центром прокурорів і Департаментом ювенальної юстиції. Таким чином, він залишився заступником без повноважень.

На минулому тижні адвокати Мамедова повідомили, що на нього завели також кримінальну справу.