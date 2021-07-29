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Суд зі зміни запобіжного заходу генералу Павловському перенесли на місяць

Прокурори на засідання не прийшли.

Суд зі зміни запобіжного заходу генералу Павловському перенесли на місяць
Фото: Михаил Палинчак

Народні депутати фракції «Європейська Солідарність» вимагають у Генерального прокурора Ірини Венедіктової  забезпечити присутність прокурорів на судовому засіданні зі зміни запобіжного заходу колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському. Про це співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов заявив після оголошення рішення про перенесення засідання Київського апеляційного суду на 26 серпня.

«Зараз відбувається ще одне підтвердження, що значна частина українських судів сьогодні керується, на мою думку, телефонними дзвінками з Офісу Президента. І не виключаю, що з кабінету самого Зеленського. Сьогодні судді відклали засідання на місяць, якщо я не помиляюся причина – відпустка суддів. Тобто людина має сидіти в СІЗО, над нею знущаються ще місяць, і через відсутність прокурорів. Хоча це не є юридичною підставою для непроведення засідання», – повідомив Герасимов.

Герасимов зазначив, що прокурори були але втікли.

«Тому народні депутати від «Європейської Солідарності» виїжджають до генерального прокурора, щоб терміново доставити прокурорів, які сьогодні збігли з суду, але були тут. Щоб людина не була знову під знущаннями і катуваннями», – зазначив Герасимов.

Під будівлею Київського апеляційного суду політики, депутати з "ЄС" та активісти влаштували акцію на підтримку генерала Павловського.

Фото: eurosolidarity.org

«Треба домагатися законності і єдиний спосіб, який зараз має суспільство – це показати суддям, Смірнову, Зеленському, що Україна не кидає своїх. Що так само як витягали з російського полону наших хлопців, так само українська спільнота, ветерани, волонтери, ті хто був разом у 2014-му і захищав країну продовжують це робити. Нам не «какая разница», – зазначив депутат Ростислав Павленко.

«Ми будемо робити все для того, щоб рішення було правомірним, а справедливість відновлена», – резюмував Павленко.

Нагадаємо, 12 липня Печерський районний суд міста Києва визначив у якості запобіжного заходу Павловському тримання під вартою.

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