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​Зеленський приїхав на Житомирщину для участі в заходах з нагоди Дня Сил спецоперацій

Президент заслухає доповідь командування та огляне озброєння й військову техніку.

​Зеленський приїхав на Житомирщину для участі в заходах з нагоди Дня Сил спецоперацій
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Житомирської області для участі в заходах з нагоди Дня Сил спеціальних операцій

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський візьме участь у заходах з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних сил України, який щорічно відзначають 29 липня.

Президент заслухає доповідь командування та огляне озброєння й військову техніку.

Нагадаємо, у липні 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ "Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України". Він відзначатиметься щорічно 29 липня. 

Створення Сил спеціальних операцій почалося у 2014 році. У червні 2016 року Верховна Рада прописала ССО в законодавстві як окремий рід військ.

Завданнями ССО визначено проведення військово-політичних, економічних та інших заходів, які здійснюються керівництвом держави для запобігання військовому конфлікту та стримування його, сприяння виконанню завдань угрупованнями військ (сил) в операціях, а також для виконання інших спеціальних завдань в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.

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