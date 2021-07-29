Зеленський відхилив запрошення Кличка на муніципальний форум Асоціації міст України, – ZN.ua

Президент Володимир Зеленський відхилив запрошення мера Києва Віталія Кличка на муніципальний форум Асоціації міст України і на противагу провів панель щодо децентралізації форуму «Україна 30». Про це йдеться в матеріалі видання ZN.ua.

«Участь у муніципальному форумі беруть понад півтисячі учасників – голови громад, які є членами АМУ, депутати місцевих рад, представники державної влади, парламентарі. Відкривав форум голова АМУ і мер Києва Віталій Кличко, останній день заходу відкриватиме голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Голова держави був запрошений на форум Асоціації міст України. Але президент не пішов. Натомість, за інформацією наших джерел в ОПУ, присвячену децентралізації панель на форумі «Україна 30» перенесли таким чином, щоб захід збігався у часі із заходом АМУ в Одесі», - йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначили, що проведення Банковою альтернативних заходів, створення Конгресу регіональних рад на противагу АМУ, яку очолює Кличко, і тиск на мера столиці – це спроби посилити вплив на місцеве самоврядування, які шкодять країні.

«Тобто очевидно, що протистояння між Банковою і Кличко, який очолює АМУ, загострюється. Цього разу воно набуло зовсім конкретної форми не просто відмови президента взяти участь, але і організації альтернативного майданчика. В контексті створеного під патронатом президента Конгресу місцевих і регіональних влад очевидна лінія Банкової політично розділити та підім'яти під себе місцеве самоврядування. Що навряд чи йде на користь державі», - вважає авторка матеріалу.