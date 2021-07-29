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У Києві за добу виявили 195 хворих на ковід, одна людина померла

Госпіталізували 57 осіб.

У Києві за добу виявили 195 хворих на ковід, одна людина померла
Фото: Київрада

У Києві виявили за минулу добу 195 хворих на коронавірус. Померла одна людина.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"195 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. Всього від коронавірусу в столиці 5230 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 218 585", - зазначив він.

Захворіли 115 жінок віком від 18 до 83 років, 63 чоловіки віком від 22 до 67 років, а також 7 дівчаток віком від 9 місяців до 14 років і 10 хлопчиків від 3 до 17 років.

Госпіталізували 57 осіб.

Одужали минулої доби 152 людини. Загалом коронавірус подолали 208 997 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 35, у Солом’янському – 34 та в Святошинському районі – 33 випадки", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 846 нових випадків ковіду – найбільше з червня. За оцінками Національної академії наук, зараз Україна перебуває на нижньому плато захворюваності на COVID-19.

Захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму дельта.

Позавчора на хресну ходу УПЦ МП у Києві зібралися близько 55 тис. людей, переважно без масок.

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