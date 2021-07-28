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НАН: темпи зростання захворюваності на ковід поки що помірні, але ризики залишаються високими

Учені не виключають вибухового спалаху хвороби.

НАН: темпи зростання захворюваності на ковід поки що помірні, але ризики залишаються високими
Фото: Пресслужба КМДА

Національна академія наук опублікувала свіжий прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 28 липня - 10 серпня. У ньому повідомляється, що протягом останніх двох тижнів в Україні зростає захворюваність.

Темпи поширення хвороби поки що помірні, але ризики значного прискорення зростання лишаються високими у зв'язку зі стрімким поширенням штаму дельта в сусідніх країнах.

"Ситуація в Європі лишається напруженою. Майже в усіх європейських країнах захворюваність або швидко зростає, або вже перебуває на високому рівні. Протягом останнього тижня продовжила зростати частка штаму «Дельта» у секвенованих зразках країн Європейського Союзу. У деяких із них частка цього штаму за останній тиждень вперше перевищила 50% – у Франції, Бельгії, Італії, Греції, Нідерландах, Данії, Чехії, Словаччині, Швеції, Словенії, Австрії, Ісландії", - йдеться в повідомленні.

Помітними винятками у загальноєвропейській динаміці є Чехія, де на тлі захворюваності, рівень якої близький до українського, після повільного зростання спостерігається зниження, а також Португалія і Данія, де зростання захворюваності призупинилось уже на рівні третини від максимальних історичних її значень.

НАН прогнозує, що найближчі два тижні середня кількість нових виявлень в Україні збільшиться з 581 на добу до 638 протягом тижня 28 липня – 3 серпня та 735 протягом тижня 4–10 серпня.

Середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження однією людиною інших) в Україні становить зараз 1,07 і має нейтральну тенденцію, у Києві - 1,05.

Нагадаємо, що за добу 27 липня в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, було госпіталізовано 507 осіб.

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