СОТ не змогла домовитись про призупинення інтелектуальних прав на вакцини від ковіду

Світова організація торгівлі (СОТ) на перемовинах у вівторок не змогла дійти згоди щодо відмови від прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу. Прессекретарка ВТО Кейт Роквелл після перемовин у штаб-квартирі організації заявила, що члени не змогли дійти консенсусу, пише News 24.

Наступні неформальні перемовини щодо цього плануються на вересень, а офіційна зустріч – на 13-14 жовтня.

"Вони не збираються відмовлятися від обговорення цього питання", – запевнила Роквелл.

Предстаниця США Кетрін Тай після перемовин зазначила, що держава продовжує вести перемовини з членами ВТО щодо поліпшення умов постачання і поширення вакцин, пише Reuters.

"Це важливий момент для ВТО, щоб показати, що вона може діяти в умовах глобальної кризи, і діяти ефективно для покращення життя простих людей", – зазначила вона.

На відмові від патнених прав наполягають також ПАР та Індія. Цей захід прпонують зробити тимчасовим, щоб місцеві виробники в різних країнах змогли виготовити необхідну кількість доз для щеплення населення і зробити вакцинацію доступнішою.

Україна також сподівається, що Світовій організації торгівлі вдасться домовитися про тимчасову відмову від патентів на вакцину від COVID-19.

Нагадаємо, що тимчасову відмову від патентів на вакцини підтримали більш ніж сто країн світу та Всесвітня організація охорони здоров'я, але рішення Світової організації торгівлі приймаються консенсусом, тобто "за" мають бути всі 164 країни-члени.