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Стоматологиню з Рівного, яка била дітей, позбавили ліцензії

Розгляд кримінального провадження триває у суді.

Стоматологиню з Рівного, яка била дітей, позбавили ліцензії
Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Міністерство охорони здоров'я України провело позапланову перевірку дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики стоматологинею із Рівного, яка підозрюється в скоєнні злочинів щодо малолітніх дітей.

"За принципової позиції прокуратури лікарці, яка била дітей, анульовано ліцензію", - інформує пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Там зазначають, що під час досудового розслідування здобуто інформацію, яка свідчить про порушення фізичною особою-підприємцем вимог законодавства України з питань ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

"Виявлені порушення стоматологом усунені не були, що стало підставою, за результатами ініційованої прокурором повторної позапланової перевірки, для видання міністром охорони здоров'я наказу про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики", - сказано в повідомленні.

У Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження.

Нагадаємо, 18 лютого рівненській стоматологині повідомлено про підозру за чотирма фактами вчинення протиправних дій щодо дітей.

22 лютого суд обрав 29-річній підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

У МОЗ повідомили, що стоматологиня з Рівного Інна Кравчук не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія.

11 березня справу рівненської стоматологині скерували до суду.

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