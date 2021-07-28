У МОЗ розглядають можливість впровадження графіків для відвідування реанімацій замість цілодобового доступу

У МОЗ можуть внести зміни до наказу 592 про доступ до реанімацій. Зокрема розглядається варіант встановлення графіків відвідування дорослої реанімації. Про це у коментарі LB.ua повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як. За її словами, наказ потребує доопрацювання з урахуванням умов, які є в українських реанімаціях.

«Зараз ми напрацьовуємо певні зміни до наказу 592, оскільки є ряд проблем, що пов’язані з умовами реанімацій, які не завжди дозволяють одномоментно перебувати у приміщенні кільком людям, — розповіла Ірина Садов’як. — Є ряд проблем, ряд вимог, також ситуацію змінив ковід. Ми маємо напрацювати правила зрозумілі всім».

Садов’як зазначила, що зміни більшою мірою стосуватимуться доступу до дорослих реанімацій. Нових суттєвих правил щодо перебування в реанімації батьків неповнолітніх пацієнтів, за її словами, не передбачається. Однак говорити про конкретні зміни заступниця міністра поки що відмовилася.

«Ми лише на етапі опрацювання, коли будуть готові конкретні напрацювання, ми вийдемо в публічний простір, — говорить Ірина Садов’як. — Те, що діти мають перебувати з батьками в реанімації 24/7, не обговорюється. Єдине, що можуть бути рекомендації стосовно присутності одного з батьків. Що стосується дорослих, то там треба дещо зробити, звернути увагу на застереження лікарів. Наша Асоціація анестезіологів та реаніматологів проводили внутрішнє опитування і є ряд слушних пропозицій, які, я думаю, ми будемо враховувати. Ми також аналізували світову практику і в питаннях, які стосуються дорослих, дуже важлива приватність і конфіденційність. Тому можливо, згідно з внутрішнього розпорядку, будуть графіки, коли родичі зможуть відвідувати пацієнтів».

Нагадаємо, що відповідно до наказу 592, родичі пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, мають цілодобовий доступ без часових обмежень до відділень інтенсивної терапії. Це необхідно для того, аби бути поряд зі своїми близькими у найкритичніші моменти їхнього життя. Наразі наказ про доступ до реанімацій діє в Україні вже п’ять років, однак досі лікарні встановлюють внутрішні правила та графіки, які обмежують виконання цього наказу.