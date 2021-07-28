"До вересня ми маємо робити до 200-250 тис. щеплень за добу", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки інфраструктури вакцинації в Україні та можливість досягти 200-250 тис. щеплень за добу.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація", передає "Інтерфакс-Україна".

"Чи готові ми з вакцинами - ні. Тут залежить від кількості та інфраструктури. За інфраструктурою вакцинації, я вважаю, ми добре підготувалися. Ми показуємо, як приклад - є у нас вакцина - 150 тис. щонайменше за добу ми можемо колоти. За нашими розрахунками до вересня ми маємо бути готові, підготувати інфраструктуру і до 200-250 тис. робити щеплень за добу", - заявив Зеленський.

Він додав, що "робота з постачання вакцин в Україні триває".

"Те, що могли - домовився особисто з президентом США, отримали 2 млн вакцин Moderna. Вона тут. Щеплення розпочалися. Коли зустрічався з канцлером Німеччини, окремо від програми COVAX, то на 1 млн 200 тис. вакцин Pfizer домовлялися, що вони нам мають передати. Я сказав, що для нас дуже важливо отримати їх до Дня Незалежності. Не тому що свято, а тому що буде масове скупчення людей", - сказав він.

Нагадаємо, вчора в Україні 143 328 людей вакциновано проти COVID-19. Найбільше щеплень було зроблено американською вакциною Moderna - її отримали 48 293 українці.

Загалом у країні проведено понад 5 млн щеплень від COVID-19. Повністю імунізовані та отримали дві дози 1,8 млн українців.