Дата візиту Кулеби і Єрмака у Вашингтон поки що не визначена

Дата візиту глави МЗС та Офісу президента України до Вашингтона поки що не визначена. Це питання зараз опрацьовується з Білим домом та Державним департаментом, повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зараз йде підготовка зустрічі президентів, конкретно - підготовка домовленостей президентів. Ми не хочемо церемоніального візиту, і ми, і Вашингтон хочемо, щоб це був конкретний візит із результатами", – заявив він.

Кулеба додав, що часу лишилося небагато, але уряд працює над підготовкою домовленостей. Процес координує прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що телефонна розмова Байдена і Зеленського відбулася 7 червня. Джозеф Байден заявив президенту Зеленському, що чекає можливості прийняти його в Білому домі у Вашингтоні цього літа.

Зеленський водночас уточнив, що зустріч має відбутися в липні.

Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомило, що Вашингтон пропонує Києву провести цей візит у кінці серпня (але до Дня Незалежності України).

Раніше, за інформацією американських ЗМІ, Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз".

Тиждень тому в Білому домі сказали, що візит Зеленського має пройти 30 серпня.