Кулеба: 28 держав і організацій підтвердили участь у Кримській платформі

Станом на 28 липня вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи, що пройде в серпні в Україні. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Це буде безпрцедентний міжнародний захід, ніколи така кількість держав не збиралася в Україні на рівні президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів і членів урядів", – зазначив міністр.

Кулеба додав, що Росія намагається вмовити представників інших країн не брати участь у заході, однак Україна цьому протидіє.

Він додав, що вже майже узгоджена Кримська декларація – підсумковий документ саміту. Участь у розробці взяли й інші країни.

Нагадаємо, що саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

Від США на український саміт Кримської платформи приїде міністр транспорту Пітер Буттіджедж. Францію на саміті у Києві представлятиме глава МЗС. Свою участь вже також підтвердили Нідерланди.