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Зросло число жертв вибуху на хімзаводі в Німеччині, пошуки зниклих безвісти тривають

Постраждало понад 30 співробітників хімпарку, з них п'ятеро - серйозно.

Фото: EPA/UPG

Щонайменше двоє людей загинуло внаслідок вибуху на території хімічного парку в німецькому Леверкузені. Пошуки зниклих безвісти тривають.

За даними оператора хімпарку, зниклими вважається п'ятеро людей. Адміністрація міста раніше повідомляла про трьох зниклих працівників, передає DW.

За даними поліції Кельна, внаслідок вибуху постраждав 31 співробітник хімпарку, з них п'ятеро - серйозно. Наразі вони перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Вибух на території великого хімічного підприємства Chempark operator Currenta в місті Леверкузен пролунав вранці 27 липня. За словами керівництва підприємства, вибух стався на установці зі спалювання небезпечних відходів хімічного парку. Близько опівдня Currenta повідомила, що пожежа локалізована.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Спочатку після вибуху місцева поліція перекрила прилеглі до району автошляхи. Мешканців міста просили зачинити вікна та не виходити на вулиці. Але ввечері у місті заявили, що жителі постраждалого району Бюрріг можуть знову відкрити двері та вікна. На місці аварії також беруть проби повітря. Згідно з першими отриманими результатами, небезпеки для людей немає.

Індустріальний парк, де стався вибух, є найбільшим в Європі і має три місця дислокації - Леверкузен, Дормаген та Крефельд-Юрдінген. На його території розташовуються понад 70 фірм. Серед них свої потужності у хімпарку має і хіміко-фармацевтичний концерн Bayer. На базі його заводів і був відкритий цей хімічний парк.

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