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У Конгресі США заслухали перших свідків щодо штурму Капітолію

В якості свідків виступили чотири співробітники поліції, що протистояли натовпу прихильників Трампа.

У Конгресі США заслухали перших свідків щодо штурму Капітолію
Фото: EPA/UPG

Комітет Конгресу США з розслідування штурму Капітолію 6 січня нинішнього року провів свої перші слухання 27 липня.

В якості свідків на слуханнях виступили чотири співробітники поліції, що протистояли натовпу прихильників тодішнього президента Дональда Трампа, передає Радіо Свобода.

Один з учасників слухань, поліцейський Аквіліно Гонел, розповів, що нападники його побили. "Те, чого ми зазнали в той день, нагадувало поле бою у Середньовіччі. Ми билися – пліч-о-пліч і дюйм за дюймом – щоб запобігти вторгненню у Капітолій натовпу, котрий прагнув підірвати наш демократичний процес", – заявив Гонел.

До складу комітету з розслідування подій 6 січня входить дев’ять осіб. Комітет був створений після того, як сенатори-республіканці заблокували створення незалежної комісії, покликаної розслідувати те, що сталося. Членів комітету призначила спікерка Палати представників – демократка Ненсі Пелосі. Глава комітету – демократ Бенні Томпсон.

Відкриваючи слухання, він пообіцяв, що робота комітету буде "керуватися тільки фактами" і що в ній не буде місця політиканству. Томпсон представив відеозапис нападу.

Республіканці у більшості своїй висловилися проти створення комітету, заявляючи, що слідство є політично мотивованим. Втім, на захист розслідування стала Ліз Чейні – одна з двох законодавців-республіканців у складі комітету і різкий критик Трампа. Вона закликала до проведення повномасштабного розслідування подій 6 січня.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітолію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент. 

Втім Сенат США виправдав експрезидента.

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