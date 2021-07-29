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У політраді партії "Голос" замінили двох членів

Також було змінено партійний статут. 

У політраді партії "Голос" замінили двох членів
Фото: Анна Стешенко

У політраді партії "Голос" замінили двох членів – Віктора Євпака та Ростислава Довбуша. Натомість до складу увійшли представник рівненського (Роман Денисюк) та харківського осередків (Олексій Бабешко), заявила глава партії Кіра Рудик на пресконференції після з'їзду політсили. 

Також у партії змінили статут і заслухали делегатів партії. Рудик заявила, що на з'їзді розглядали заяви колег про вихід з партії. 

"У нас нема ціннісних суперечностей, ми вважаємо їх ефективними і гарними представниками української політики. Однак будувати спільну політичну силу немає можливості. Тому один з делегатів поставив питання про виключення їх з партії, з'їзд ухвалив рішення про виключення сімох членів фракції у парламенті із партії", – зазначила вона.

Глава фракції Ярослав Железняк додав, що перед вступом на посаду всі депутати домовлялися, що складуть мандат, якщо вийдуть з партії, однак він не знає, чи буде це дотримано. 

На брифінгу також пояснили, як саме змінили партійний статут: 

  • конкретизували ідеологію
  • в політраді закріпили обов'язкову присутність представників регіонів на рівні 50%
  • партією між з'їздами має керувати політрада, а не глава "Голосу"
  • глава партії також не повинна мати контроль на ревізійну комісію партії та не має впливати на процес висування кандидатів у депутати

Нагадаємо, що сьогодні з партії "Голос" вийшли семеро народних депутатів. Тепер у парламентській фракції семеро партійних членів. В складі партії лишилися Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Сергій Рахманін, Інна Совсун, Володимир Осадчук, Леся Василенко та Ярослав Рущищин. 

Заяви про вихід відбулися на тлі тривалих міжусобиць, що почалися в партії після того, як її лідер Святослав Вакарчук склав мандат і відійшов від справ. 

У червні десять депутатів Верховної Ради від "Голосу" заявили про розкол фракції. Вони вирішили створити власне об'єднання, водночас залишаючись у складі фракції.

У липні нардепка від фракції "Голос" в парламенті Олександра Устінова заявила про зміну керівника фракції з Ярослава Железняка на Романа Костенка (в якості в.о.). Утім сам Железняк заперечує, що таке рішення було ухвалено згідно з вимогами статуту.

Згодом Регламентний комітет Ради роз'яснив ситуацію із заявами про звільнення Железняка з позиції голови фракції "Голос". За словами джерел у комітеті, зміни голови фракції "Голос" не відбулося через недостатню кількість голосів і порушення процедури. 

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