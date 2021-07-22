Регламентний комітет Ради роз'яснив ситуацію із заявами про звільнення Железняка з позиції голови фракції "Голос"

Регламентний комітет Верховної Ради надав роз'яснення щодо ситуації, яка склалася довкола заяв окремих партійців про звільнення глави фракції "Голос" Ярослава Железняка.
Джерела LB.ua в Комітеті з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України заявили, що зміни голови фракції "Голос" не відбулось через недостатню кількість голосів та порушення процедури. У зверненні глави комітету Сергія Кальченка на ім'я спікера парламенту Дмитра Разумкова зазначено, що будь-яка фракція чи група у ВР працюють відповідно до своїх положень.
Пояснюється, що 11 депутатів надали документ із назвою "Рішення депутатської фракції партії "Голос" від 12 липня, в якому йдеться про звільнення глави фракції Ярослава Железняка і тимчасове покладання обов'язків на Романа Костенка. Железняком цей документ не підписаний.
Водночас у положенні про фракцію "Голос" передбачено, що питання щодо висловлення недовіри глави фракції розглядаються винятково на фракційних засіданнях, а рішення має ухвалюватися не менш ніж двома третинами голосів, тобто принаймні 14. Підписів за "рішення фракції" було тільки 11.
”Вказане положення не передбачає порядку "звільнення" голови депутатської фракції, а у випадку висловлення недовіри голові фракції відсутні положення, які б передбачали "звільнення" з посади голови депутатської фракції, як наслідок "висловлення недовіри", та інформування голови Верховної Ради для здійснення повідомлення про таке рішення фракції на пленарному засіданні”, – йдеться у документі.
Железняк та його колеги по фракції також надали лист, у якому зазначено, що "питання про висловлення недовіри, звільнення, переобрання та покладення обов'язків голови фракції партії "Голос" в порядок денний засідання не включалося, тож рішення щодо цього не приймалося".
Цей лист також підписав заступник Роман Костенко, на якого і пропонувалося покласти обов'язки глави фракції.
У регламентному комітеті водночас зазначили, що не мають повноважень давати оцінку документам, зокрема, рішенням, ухваленим будь-якою депутатською фракцією чи групою у парламенті.
Нагадаємо, що у червні десять депутатів Верховної Ради від "Голосу" заявили про розкол фракції. Вони вирішили створити власне об'єднання, водночас залишаючись у складі фракції.