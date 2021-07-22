Регламентний комітет Ради роз'яснив ситуацію із заявами про звільнення Железняка з позиції голови фракції "Голос"

За словами джерел, зміни голови фракції "Голос" не відбулось через недостатню кількість голосів та порушення процедури.

Регламентний комітет Верховної Ради надав роз'яснення щодо ситуації, яка склалася довкола заяв окремих партійців про звільнення глави фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Джерела LB.ua в Комітеті з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України заявили, що зміни голови фракції "Голос" не відбулось через недостатню кількість голосів та порушення процедури. У зверненні глави комітету Сергія Кальченка на ім'я спікера парламенту Дмитра Разумкова зазначено, що будь-яка фракція чи група у ВР працюють відповідно до своїх положень.

Пояснюється, що 11 депутатів надали документ із назвою "Рішення депутатської фракції партії "Голос" від 12 липня, в якому йдеться про звільнення глави фракції Ярослава Железняка і тимчасове покладання обов'язків на Романа Костенка. Железняком цей документ не підписаний.

Водночас у положенні про фракцію "Голос" передбачено, що питання щодо висловлення недовіри глави фракції розглядаються винятково на фракційних засіданнях, а рішення має ухвалюватися не менш ніж двома третинами голосів, тобто принаймні 14. Підписів за "рішення фракції" було тільки 11.

”Вказане положення не передбачає порядку "звільнення" голови депутатської фракції, а у випадку висловлення недовіри голові фракції відсутні положення, які б передбачали "звільнення" з посади голови депутатської фракції, як наслідок "висловлення недовіри", та інформування голови Верховної Ради для здійснення повідомлення про таке рішення фракції на пленарному засіданні”, – йдеться у документі.

Железняк та його колеги по фракції також надали лист, у якому зазначено, що "питання про висловлення недовіри, звільнення, переобрання та покладення обов'язків голови фракції партії "Голос" в порядок денний засідання не включалося, тож рішення щодо цього не приймалося".

Цей лист також підписав заступник Роман Костенко, на якого і пропонувалося покласти обов'язки глави фракції.

У регламентному комітеті водночас зазначили, що не мають повноважень давати оцінку документам, зокрема, рішенням, ухваленим будь-якою депутатською фракцією чи групою у парламенті.

Нагадаємо, що у червні десять депутатів Верховної Ради від "Голосу" заявили про розкол фракції. Вони вирішили створити власне об'єднання, водночас залишаючись у складі фракції.