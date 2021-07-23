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Тимошенко закликала ввести мораторій на підвищення тарифів

Вона закликала чиновників виконати «бодай одну зі своїх обіцянок».

Тимошенко закликала ввести мораторій на підвищення тарифів
Фото: Lb.ua

«Батьківщина» вимагає запровадити мораторій на підвищення тарифів і негайно ухвалити наші законопроєкти, які пустять на потреби людей газ вітчизняного видобутку та найдешевшу атомну електроенергію. Про це на своїй Фейсбук-сторінці заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Такі заходи, на її переконання, дозволять суттєво знизити тарифи.

«Досить знущатися над народом! Досить експериментувати зі своєю жадібністю та непрофесійністю. Визнайте, що не здатні впоратися самотужки та дослухайтесь нарешті до порад людей, які знають, як сьогодні потрібно рятувати країну та захищати людей», – звернулась Юлія Тимошенко до влади.

Обурення лідера «Батьківщини» викликав намір владної команди слідом за збільшенням вартості газу підняти ціни на електроенергію.

«Вже з першого серпня тарифи планують підвищити аж до 3,5 гривень за кіловат. Маю запитання до уряду – ви там всі геть подуріли, чи що? Можливо вам не сказали, але ваше завдання – підвищувати зарплати й пенсії, а не тарифи та ціни! «Батьківщина» вимагає запровадити мораторій на підвищення тарифів і негайно ухвалити наші законопроєкти, які пустять на потреби людей газ вітчизняного видобутку та найдешевшу атомну електроенергію», – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона закликала чиновників виконати «бодай одну зі своїх обіцянок», адже наразі епоха бідності лише поглиблюється.

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