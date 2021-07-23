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Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки

Посаду отримав директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки
Александр Литвиненко
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю змінив керівника Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка, який очолював СЗР з червня 2020 року, посаду зайняв директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.

Про це повідомляється в указах №301, 302 і 303.

Литвиненкові 49 років.

Він був директором Національного інституту стратегічних досліджень з серпня 2019 року.

За часів президентства Петра Порошенка п'ять років займав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, що Зеленський призначає уже четвертого керівника СЗР за час своєї каденції.

Спочатку це був Владислав Бухарєв, який займав посаду всього три місяці у 2019 році, після нього - Валерій Євдокимов, а потім - Валерій Кондратюк.

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