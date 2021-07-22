Україна та Угорщина підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто уклали угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені.

Також сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері підготовки дипломатичних кадрів між МЗС України та МЗС Угорщини, передає "Інтерфакс-Україна".

"Перший документ - це угода про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені. Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині й угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми і науковими документами", - сказав Кулеба на пресконференції зі своїм угорським колегою.

Кулеба подякував колегам із Міністерства освіти і науки України та їхнім угорським партнерам за те, що, за його словами, "цю багатостраждальну угоду все-таки було доведено до логічного кінця" й укладено, щоб спростити життя громадянам.

"Але ця угода також є важливим елементом у розв'язанні тих проблем в освітній сфері, які накопичилися у нас з Угорщиною за останні роки. Тому ми продовжуємо рухатися до розв'язування всіх ключових проблем з Угорщиною в наших двосторонніх відносинах і сподіваємося щиро, що нам це вдасться", - додав він.

Нагадаємо, у травні Сійярто заявив про досягнення прогресу у відносинах України та Угорщини. З 2017 року вони ускладнилися через прийняття Верховною Радою нового закону про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.

Ще більше загострення сталося під час місцевих виборів у жовтні 2020. Сіярто відкрито закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України", після чого МЗС України вручило ноту протесту угорському послу.

13 травня 2021 року після перемовин у Братиславі Кулеба повідомив, що Сіярто прийняв запрошення відвідати Донбас.

Сьогодні Сіярто прибув до Києва.