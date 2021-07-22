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Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску "Північного потоку-2"

"Ми закликаємо Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія".

Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску "Північного потоку-2"
Фото: vedomosti.ru

Україна та Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку - 2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, підтримки країн в їхніх прагненнях стати членами західних демократичних інституцій, мінімізації загроз миру та енергетичній безпеці.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, оприлюдненій на сайті українського МЗС.

У документі зазначається, що рішення щодо будівництва "Північного потоку - 2", схвалене у 2015 році через лічені місяці після вторгнення Росії та незаконної анексії української території, створило політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі.

"Нині цю кризу значно поглиблює відмова від спроб зупинити запуск газогону. Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас, воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС", - сказано в заяві.

Голови МЗС України та Польщі вважають, що всяка гідна довіри спроба відновити баланс безпеки в регіоні має враховувати можливі негативні ризики у трьох сферах: політичній, військовій та енергетичній. Вона має також бути демократичною, передбачати на етапі узгодження домовленості переговори з урядами країн, які найсильніше відчувають на собі негативні наслідки "Північного потоку - 2". 

"На жаль, актуальні пропозиції щодо заповнення дефіциту безпеки, який утворюється, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює "Північний потік - 2". Ми закликаємо Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія", - йдеться в заяві.

Раніше повідомляли, що США та ФРН узгодили спільну позицію щодо "Північного потоку-2". За угодою, якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина ініціюватиме санкції, які обмежать російський експорт до Європи, зокрема енергетичний.

Більшість законодавців США, незалежно від партійної приналежності, негативно відреагували на угоду.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо газопроводу "Північний потік-2".

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