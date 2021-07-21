Російський політтехнолог Шувалов оскаржив заборону на в'їзд в Україну

Позов подано в ОАСК, який у 2019 році вже скасовував подібну заборону.

Російський політтехнолог Ігор Шувалов оскаржив заборону на в'їзд в Україну.

Позов до Державної міграційної служби, Департаменту карного розшуку Національної поліції України та начальниці одного з відділень інспекторів прикордонної служби "Бориспіль-2" зареєстровано в Окружному адміністративному суді Києва.

Шувалов вимагає визнати протиправними дії відомств, через які його 2 червня 2021 року не впустили в Україну. Того дня Шувалов прилетів в Україну авіарейсом з Дубая. Під час паспортного контролю прикордонники повідомили Шувалову, що йому заборонено в’їзд в Україну, та відправили назад зворотним рейсом.

Пресслужба ОАСК повідомила, що рішенням ДМС від 2 червня 2021 року Шувалову заборонено в’їзд в Україну строком на три роки.

Суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, в травні 2017 року Шувалова, який протягом багатьох років відповідав за інформаційну політику телеканалу "Інтер", видворили з України за антиукраїнську діяльність і заборонили повертатися протягом п'яти років.

Шувалов назвав це рішення абсурдним та оскаржив його в Окружному адмінсуді Києва. В 2019 році суд визнав заборону на в'їзд протиправною і в повному обсязі задовольнив позов до Державної міграційної служби України.