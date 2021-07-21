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"Велике будівництво": усі 6 секцій вантового мосту в Запоріжжі будуть змонтовані до кінця липня

Зараз монтують четверту сексію. 

Фото: Укравтодор Facebook
Монтаж шести секцій вантового мосту у Запоріжжі планується завершити до кінця липня, повідомляє офіційна Facebook-сторінка Укравтодору.

В даний момент триває монтаж четвертої секції вантового мосту від пілона в бік острова Хортиця. Спершу мостобудівники змонтували тимчасову опору, а потім перейшли до етапу монтажу прольоту, зазначили в Укравтодорі.

"Вага цієї конструкції — 720 тонн, а разом з допоміжними конструкціями вона сягає 790 тонн. Монтаж виконується за допомогою плавкрану LK-800", - повідомляється у публікації. 

Після того як всі металеві блоки майбутнього мосту будуть встановлені та змонтовані, мостобудівники почнуть випробування вантів. Висота пілонів штучної споруди сягає 166 метрів.

Фото: Укравтодор Facebook

Фото: Укравтодор
Нагадаємо, Запорізькі мости через Дніпро – це 9-кілометрова автотранспортна магістраль, що складається з 6 транспортних розв’язок та 27 штучних споруд. Це один із головних об’єктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2021 році. 

Як раніше заявив заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва Кирило Тимошенко, зведення Запорізьких мостів триває безпрецедентними для України темпами. Роботи на першому проїзді вантового мосту планується завершити вже до 30-ї річниці Незалежності.

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