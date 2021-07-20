Рада зібралася на позачергове засідання

Верховна Рада у вівторок, 20 липня, зібралася на позачергове засідання для розблокування підписання низки законопроєктів.

Для цього депутати мають відхилити постанови про скасування результатів голосування за:

законопроєкт про внесння змін в закон "Про судоустрій та статус суддів" і деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (3711-д)

Це ухвалений повторно з правками Володимира Зеленського законопроєкт, який запускає в роботу ВККС.

Цей законодавчий акт передбачає перетворення "Укроборонпрому" з концерну на державне акціонерне товариство.

законопроєкт про внесення до деяких законів змін щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дициплінарних інспекторів ВРП (5068)

Він передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП – як майбутніх, так і чинних – Етичною радою, до складу якої увійдуть міжнародні експерти.

проєкт закону про внесення змін до ст. 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора ВРП (5069)

Загалом депутати мають розглянути 10 постанов. Допоки ці постанови не скасовані, спікер парламенту, а, відповідно, і президент, не можуть підписати закони, щоб вони набули чинності.

Позачергове засідання проводить перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук, оскільки Дмитро Разумков відсутній.

Нагадаємо, що п'ята сесія парламенту IX скликання закінчила роботу минулої п'ятниці. Шоста сесія запланована на 7 вересня. У Раді не виключили, що будуть збиратися позачергово.