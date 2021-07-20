"Буде, але трохи пізніше", - тимчасовий повірений у справах США про зустріч Байдена із Зеленським

"Зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".

Президенти України та Сполучених Штатів зустрінуться цього літа, але точна дата поки невідома.

Про це тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні", – зазначив він.

На запитання, чи є наразі які-небудь перепони для зустрічі Зеленського та Байдена, Кент заперечив і додав, що "зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".

"Як я казав, зустріч буде влітку. Але не зараз", – зазначив Джордж Кент.

Нагадаємо, телефонна розмова Байдена і Зеленського відбулася 7 червня. Джозеф Байден заявив президенту Зеленському, що чекає можливості прийняти його в Білому домі у Вашингтоні цього літа.

Зеленський водночас уточнив, що зустріч має відбутися у липні.

Видання “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела повідомило, що Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України).

Раніше, за інформацією американських ЗМІ, Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз".