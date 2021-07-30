“А чому б не поїхати в Грецію, якщо вона відкрилась?” – подумали ми з дівчиною і поїхали. Вибрали не пляжні міста, а історичне — Афіни. І почалось. Забігаючи наперед, скажу, що заповнення документів для подорожі займає хвилин 20, ще потрібно певний час, щоб зробити антиген-тест у лабораторії за менше ніж за 48 годин до вильоту.

Фото: Олександр Рудоманов

Які документи потрібні для Греції?

Станом на 20.07.2021 в’їзд у Грецію дозволявся по PLF документу (див. далі) та 72- годинному ПЛР-тесту або 48-годинному тесту на антиген, або ж за паспортом вакцинації. За моєю інформацією, з подорожами лише по паспорту вакцинації можуть бути проблеми, тому я робив антиген-тест та летів.

Що таке PLF документ і як його отримати?

Для пропуску у Грецію потрібний PLF документ – документ з QR-кодом, куди вписані усі, хто з вами подорожує та екстрені контакти для зв'язку з рідними. Також туди вписуєте домашню адресу та адресу проживання. Анкета заповнюється за декілька днів на сайті https://travel.gov.gr. Після чого вам на пошту в день вильоту (з 00:00 до 00:56 за власним досвідом) надійде PLF документ. Окрім QR коду, там будуть під ним букви V або T. Якщо V, то ви проходите до прикордонників, якщо Т, то потрібно ще буде здати додатково ПЛР-тест в аеропорту. Це безплатно, але забирає трохи часу.

Лайфхак: реєструватися, а потім заповнювати анкети радять на кожного члена сім'ї або з ким подорожуєте. Тобто спершу заповнюєте анкету на себе та вказуєте свою електронну пошту і прив'язуєте до себе інших подорожувальників, потім – ваш компаньон, прив'язуючи вже вас до нього. Це потрібно для того, щоб вам під час відповіді прийшли різні анкети і серед них вибрати з буквою V зверху – тоді не потрібно буде робити безкоштовний тест по прильоту в аеропорту і фактично економиться час.

Як проходять політ та прибуття?

Під час реєстрації на літак до Греції за стійкою реєстрації потрібно пред'явити тест або паспорт вакцинації та PLF документ, закордонні паспорти. Після візуальної перевірки цих документів вам видають посадковий талон, з яким ви проходите на посадку.

У дьюті-фрі все без змін, але в Афінах немає тестерів із парфумами. Під час польоту на вас має бути одягнена маска, бортпровідники роблять зауваження.

По прильоту до Греції ви проходите у зал аеропорту, де вас зустрінуть працівники, які просять показати PLF документ в електронному форматі. Перевіряють ці документи по-різному: у мене майже їх не дивились (точно не встигли нічого прочитати) і сказали куди проходити, у людей, які пішли до іншого працівника – довго все дивились і звіряли прізвища та паспорти. Це все робиться до паспортного контролю. Під час проходження паспортного контролю нічого не змінилося: паспорт, бронь житла, зворотні квитки. Прикордонників я пройшов за пару хвилин, з яких сам перетин кордону – хвилина, все інше – черга.

Що з дотриманням карантину в Афінах?

На вулицях маски носить мало людей, але всі одягають у закладах та громадському транспорті. Наприклад, якщо покупець заходив без маски до магазину, спершу продавці звертали на це увагу,а потім відмовлялися обслуговувати такого клієнта. Готелі відкриті, приймають туристів із дотримання карантинних норм. У супермаркетах та крамницях – скрізь антисептики та обмеження у кількості відвідувачів, які дотримуються. Музеї відкриті, проблем з відвідинами немає, на пляжі маски носити не потрібно. Дуже мало людей носять маски як в Україні - на бороді або зі спущеним носом, як правило всі носять маски так, як потрібно.

Звісно, подорожі дещо ускладнилися, ніж у доковідні часи, але немає нічого складного. Подорожуйте!

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Якщо є якісь питання — пишіть у приватні повідомлення!