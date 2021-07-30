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Учасники відбору на посаду директора БЕБ підробляли довідки від психіатра, – глава конкурсної комісії Милованов

Милованов заявив, що довести це неможливо. 

Учасники відбору на посаду директора БЕБ підробляли довідки від психіатра, – глава конкурсної комісії Милованов
Фото: kmu.gov.ua

Голова конкурсної комісії з обрання директора Бюро економічної безпеки Тимофій Милованов заявив, що деякі учасники відбору підробили довідки від психіатра, які є частиною необхідних документів.

Про це він повідомив у дописі в Facebook та коментарях під ним. Втім Милованов визнає, що довести факт підробки неможливо.

"У парочку зателефонував. І ще трохи своїми каналами розпитав. Але ж довести це неможливо. Кругова порука. Психіатри продають довідки, і ніколи не скажуть офіційно, що вони це зробили", – зазначив він. 

Сам допис присвячено дискваліфікації з відбору колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка. У нього не було нострифіковано (підтверджено справжність) іноземний диплом.

Загалом до участі в конкурсі, крім Данилюка, не допустили ще 10 осіб. Допущено 48. "Ми намагалися бути максимально лояльними в рамках закону. Якщо людина помилилася в автобіографії чи довідка під питанням – ми всіх допускали, щоб не було упередженості", – заявив Милованов.

Сам Данилюк заявив, що буде оскаржувати рішення конкурсної комісії, тому що закон про БЕБ не вимагав від нього подавати дипломи. 

Бюро економічної безпеки, яке має запрацювати з 25 вересня, отримає повноваження податкової міліції (Державної фіскальної служби) та функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

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