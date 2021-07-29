Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
ГоловнаПолітика

Олексій Чернишов: для успішного завершення реформи децентралізації визначено шість головних завдань

Закріплення змін в Основному Законі дозволить затвердити всі попередні досягнення, а також забезпечить невідворотність реформи на місцях

Олексій Чернишов: для успішного завершення реформи децентралізації визначено шість головних завдань
Олексій Чернишов
Фото: Мінрегіон

Визначено шість пріоритетних завдань для законодавчого забезпечення реформи децентралізації. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад та Нацради реформ.

Захід відкрив Президент України Володимир Зеленський, участь взяли — Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, представники місцевих і регіональних влад, йдеться на сайті Мінрегіону.

"Подальше реформування місцевого самоврядування вимагає конституційних змін. Ми визначили шість основних завдань з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у межах Конституції. Після внесення відповідних змін в Основний закон — розпочнеться новий етап законотворчої роботи для імплементації нашого законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування", — зазначив Олексій Чернишов.

Йдеться про такі завдання: розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади; переформатування місцевих держадміністрацій в органи префектурного типу; удосконалення форм міжмуніципального співробітництва громад; зміцнення муніципальної служби; удосконалення форми залучення жителів до прийняття управлінських рішень місцевого значення; визначення порядку розв’язання питань адміністративно-територіального устрою.

"Закріплення змін в Основному Законі дозволить затвердити всі попередні досягнення, а також забезпечить невідворотність реформи на місцях", — підкреслив Олексій Чернишов.

Також міністр резюмував, що виконання цих завдань сприятиме успішному завершенню реформи децентралізації.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов повідомив, що посли країн "Великої сімки" привітали успіх України в об’єднанні тергромад і наголосили, що це є прикладом спроможності реалізовувати реформи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також