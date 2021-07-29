Олексій Чернишов: для успішного завершення реформи децентралізації визначено шість головних завдань

Закріплення змін в Основному Законі дозволить затвердити всі попередні досягнення, а також забезпечить невідворотність реформи на місцях

Визначено шість пріоритетних завдань для законодавчого забезпечення реформи децентралізації. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад та Нацради реформ.

Захід відкрив Президент України Володимир Зеленський, участь взяли — Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, представники місцевих і регіональних влад, йдеться на сайті Мінрегіону.

"Подальше реформування місцевого самоврядування вимагає конституційних змін. Ми визначили шість основних завдань з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у межах Конституції. Після внесення відповідних змін в Основний закон — розпочнеться новий етап законотворчої роботи для імплементації нашого законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування", — зазначив Олексій Чернишов.

Йдеться про такі завдання: розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади; переформатування місцевих держадміністрацій в органи префектурного типу; удосконалення форм міжмуніципального співробітництва громад; зміцнення муніципальної служби; удосконалення форми залучення жителів до прийняття управлінських рішень місцевого значення; визначення порядку розв’язання питань адміністративно-територіального устрою.

"Закріплення змін в Основному Законі дозволить затвердити всі попередні досягнення, а також забезпечить невідворотність реформи на місцях", — підкреслив Олексій Чернишов.

Також міністр резюмував, що виконання цих завдань сприятиме успішному завершенню реформи децентралізації.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов повідомив, що посли країн "Великої сімки" привітали успіх України в об’єднанні тергромад і наголосили, що це є прикладом спроможності реалізовувати реформи.