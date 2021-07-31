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Милованов прокоментував сутичку з Данилюком на святкуванні його дня народження

Він оприлюднив фото запрошення. 

Голова конкурсної комісії з обрання директора Бюро економічної безпеки Тимофій Милованов прокоментував сутичку з ексміністром фінансів та колишнім секретарем РНБО Олександром Данилюком. 

На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що з'явився на святкування дня народження Данилюка за запрошенням, а не "самовільно". 

"Кандидат на голову Бюро Економічної Безпеки запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії з відбору голови (запрошення і підтвердження на фото). І вдарив його. Чому? Бо кандидату не сподобалось рішення комісії про його відсторонення від конкурсу", – вважає він.

Милованов сказав, що, за словами Данилюка, на комісію чинили тиск, щоб його відсторонити. 

"А насправді - тиск чинить сам реформатор. І тоді це не реформатор, а гопнік. Так робили в 90х. Били чиновників, коли вони приймали «не ті» рішення. Ця культура має припинитись", – висловився він.

Учора журналісти повідомили, що колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим. Чоловіки відійшли у сторону, щоб поговорити. В якийсь момент розмова переросла у перепалку. Данилюк попросив Милованова залишити свято та доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження. Милованов відповів: "Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?".

Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані".

Онлайн-суперечка між главою конкурсної комісії та власне кандидатом на посаду очільника БЕБ почалася після того, як Данилюка не допустили до участі у відборі через не верифікований диплом про вищу освіту іноземного вишу.

Сам Данилюк заявив, що буде оскаржувати рішення конкурсної комісії, тому що закон про БЕБ не вимагав від нього подавати дипломи. 

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