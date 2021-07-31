Розгін Запорізького Майдану: екскерівника міліції допитали в суді й оголосили обвинувачення

Також суд допитав обвинуваченого про розгін мирних мітингувальників під приміщенням Запорізької ОДА 26 січня 2014 року. Серба заявив, що не визнає себе винним і звинуватив у агресії протестувальників.

Фото: vv.com.ua

З чого все починалося

Як сказано в обвинувальному акті, про намір провести мітинг під Запорізькою облдержадміністрацією протестувальники офіційно повідомили міську владу. Відповідно до вимог закону. Управління внутрішньої політики міськради передало повідомлення Запорізькій облдержадміністрації.

Активісти на площі біля ОДА вимагали відставки обласної влади. Головою облдержадміністрації тоді був Олександр Пеклушенко, який у березні 2015 року, за інформацією ЗМІ, скоїв самогубство. А головою обласної ради був Віктор Межейко (засуджений у 2015 році за розгін Запорізького Майдану до 5 років з випробувальним терміном 3 роки).

Міліцію Запорізької області тоді очолював генерал Володимир Серба.

Фото: Укрінформ Очільник міліції Запорізької області генерал Володимир Серба під стінами облдержадміністрації

Місцеве керівництво залучило 300 тітушок

Як установило слідство, Серба, Пеклушенко та Межейко розробили план, як розігнати мітинг. Знайшли та залучили тітушок - близько 300 людей. Їм дозволили безперешкодно заходити до приміщення обласної державної адміністрації і навіть забезпечили харчуванням.

“Приблизно о 8-й годині 26 січня учасники масових заворушень (тітушки, - Авт.) у кількості 300 осіб прибули до приміщення та розмістилися в сесійній залі, а також коридорах", - зазначив прокурор.

Тітушки були в цивільному, переважно спортивному одязі, а також мали розрізнювальний знак - білу пов’язку.

26 січня приблизно о 10-й годині почався мітинг. А близько 12-ї години тітушки взялися жбурляти різні предмети в протестувальників і провокувати на конфлікт із міліцією.

Однак масовий розгін протестувальників правоохоронці відклали до вечора.

Серба віддав наказ штурмувати мирних мітингувальників

Близько 21-ї години міліціонери почали штурм учасників мітингу.

Фото: detector.media Розгін учасників Запорізького Євромайдану 26 січня 2014 р.

“На виконання наказу Серби екіпіровані спеціальними засобами працівники правоохоронних органів здійснили розгін мітингувальників... Таким чином Серба, наділений владними повноваженнями, віддавши 26 січня 2014 року злочинний наказ своїм підлеглим працівникам про розгін мирних протестувальників, істотно порушив права громадян на мирне зібрання”, - йдеться в обвинувальному акті.

Поки міліціонери били мітингувальників гумовими кийками, близько 300 тітушок вибігли з приміщення обласної адміністрації і також кинулися лупцювати мітингувальників і випадкових перехожих, які опинилися на площі в той час. Тітушки завдавали їм ударів руками та ногами, палицями, а також іншими предметами.

Ці дії обвинувачення кваліфікувало як організацію масових заворушень і перевищення влади або службових повноважень.

Після оголошення обвинувального акта суд установив порядок дослідження доказів.

Почати вирішили з допиту самого обвинуваченого, який не заперечував. Потім мають допитати потерпілих, дослідити письмові докази, а також допитати свідків обвинувачення та захисту.

Володимир Серба про стосунки з Межейком і Пеклушенком

Володимир Серба своєї вини не визнав повністю. Свої свідчення обвинувачений почав з того, що ніколи не підтримував стосунків з головами облдержадміністрації та облради - “не святкував дні народження, не проводив разом з ними відпочинок у вихідні дні, не мав з ними жодних контактів, крім сфери службової діяльності”.

“До 26 січня з Пеклушенком я мав зустрічі тільки на колегіях і нарадах. Він прибув на посаду голови облдержадміністрації з Верховної Ради, з посади заступника керівника фракції Партії регіонів. Я його взагалі не знав. Стосунки були обережні, якщо не натягнуті”, - зазначив Серба в суді.

Фото: скрин трансляції

Щодо Межейка, за його словами, міліція у 2013-2014 роках проводила розслідування. У якій справі та щодо яких подій, Серба не сказав. “А тому я не підтримував особистих контактів з Межейком”, - наголосив обвинувачений.

Про план розгону мітингувальників

За словами обвинуваченого, під час його роботи в управлінні внутрішніх справ завжди розроблялися плани дій з метою забезпечення громадського порядку для всіх структурних підрозділів і їхніх керівників.

Фото: Укрінформ Очільник міліції Запорізької області генерал Володимир Серба під стінами облдержадміністрації

“Незалежно від того, якій політичній течії віддавав би перевагу кожен працівник міліції чи його керівник, усі вони мали діяти згідно з завчасно розробленим планом, із дотриманням при цьому закону, і в разі порушення закону кожен з них мав би відповідати за свої дії”, - сказав Серба.

Він зазначив, що 25 січня управління громадського порядку розробило “детальний план забезпечення громадського порядку під час мітингу”. Вранці 26 січня Серба затвердив цей план.

Для “забезпечення порядку” на мирному та заздалегідь погодженому мітингу обласне управління МВС мобілізувало особовий склад з усієї області: дільничних інспекторів, патрульних, слідчих, кадрових працівників та інших. Усього 260 співробітників.

Серед правоохоронців була “група застосування спецзасобів”, яка складалася з 9 людей. Також була слідчо-оперативна група, група документування та інші групи.

Правоохоронці, згідно з цим планом, мали заблокувати внутрішній двір, центральні та бокові входи до приміщення облдержадміністрації, щоб не допустити всередину сторонніх осіб. Так пояснив Серба.

Яким чином при цьому всередині ОДА опинились тітушки, Серба не пояснив. Не зрозуміло, чи то тітушок не вважали сторонніми особами. Чи то для них чомусь зробили виняток.

Фото: vv.com.ua Тітушки спілкуються з працівниками міліції в ніч розгону Майдану в Запоріжжі, 26 січня 2014 року

“Згідно з планом, силовий розгін протестувальників узагалі не розглядався, - стверджує Серба. - Але план заходів - це не наказ, який підлягає виконанню. План заходів - це порядок виконання своїх службових обов’язків кожним зі співробітників, які були задіяні. Якби цей план дійсно не відповідав би закону, я як особа, яка його затвердила, мав би нести відповідальність. Але для того, щоб обвинувачувати мене в перевищенні службових повноважень, потрібно було спочатку дати правовий аналіз підписаному мною плану заходів”, - сказав обвинувачений.

Про тітушок у будівлі ОДА

Володимир Серба в суді підтвердив, що протягом 26 січня 2014 року в приміщенні обласної адміністрації дійсно перебувало багато людей, яких він особисто не знав, а “сприймав їх як працівників державної адміністрації”.

“Визначити, хто міг бути стороннім у приміщенні, мені чи моїм працівникам було неможливо, оскільки ми їх не знали особисто. Я питав у Пеклушенка, хто ці особи і чи не будуть вони заважати роботі державної адміністрації та працівникам міліції. На що він відповідав, що це представники громадських організацій, прихильники діючої влади, співробітники”, - розповів Серба.

За словами обвинуваченого, ці люди поводилися стримано та “не мали при собі заборонених предметів”.

“З цими людьми я не мав жодних контактів, нікого з них не знав і жодних порад не давав. Оскільки приміщення було заблоковане, ці люди також були заблоковані всередині приміщення. Коли працівники міліції почали відтісняти мітингувальників від приміщення обласної адміністрації, кілька десятків людей вибігли з приміщення та побігли в бік активістів, після чого почалися сутички”, - додав обвинувачений.

Тим часом як установило слідство, тітушок в ОДА було близько 300. Згідно з обвинувальним актом, це підтверджують і потерпілі й очевидці подій.

Фото: zr.zp.ua Розгін Запорізького Майдану 26 січня 2014 року

Про свою невинуватість

Володимир Серба наголосив, що не визнає себе винним, і звинуватив саме протестувальників у агресії.

“Я вважаю, що той план заходів забезпечення громадського порядку, який я затвердив 26 січня 2014 року, передбачав законні методи забезпечення правопорядку, а ті накази, які я давав, носили абсолютно законний характер і не мали ознак перевищення повноважень”, - заявив Володимир Серба.

За клопотанням громадських організацій, цей судовий процес транслюється в YouTube.

Що відомо про Сербу та Межейка

Нагадаємо, ще 2014 року Володимира Сербу оголосили в розшук. Коли 1 липня цього року обвинувачений сам прийшов до суду, прокурор попросив узяти його під варту. Однак Серба сказав, що не знав про відкриту справу, а коли виїжджав за кордон, то її ще не було. Прокурор зазначив, що це повністю суперечить матеріалам справи.

Крім того, обвинувачений і його захисник наголошували, що Серба вільно перетинав кордон, його не затримували в аеропорту, а відтак, за їхніми словами, він не перебуває в розшуку.

Водночас за даними офіційного сайту МВС, Володимир Серба досі в розшуку, а розшукує його Запорізьке управління СБУ. Підтвердження цього отримало видання Watchers. У прокуратурі Запорізької області зазначили, що на момент появи в суді Серба був у розшуку.

Керівник Департаменту ОГПУ у справах Майдану Олексій Донський зазначив у коментарі LB.ua, що функції контролю за справами Майдану в регіонах зазначений департамент ОГПУ не виконує.

“Лише аналітична робота, тобто збір інформації про перебіг справи. Але без таких деталей, як оновлення ухвал - це взагалі-то має робитися за замовчуванням”, - наголосив Олексій Донський.

Фото: Аргумент Олексій Донський

Також Олексій Донський зауважив, що станом на 29 серпня департамент ще не отримав усіх відповідей на свої запити від Запорізької обласної прокуратури. Однак, додав він, СБУ проводить службове розслідування, чи були подані доручення Прикордонній службі про затримання Серби під час перетину кордону і як він зміг безперешкодно зробити це, перебуваючи в розшуку.

Зараз Володимир Серба під особистим зобов’язанням, а участь у судових засіданнях бере по відеоконференції з Дружківського міського суду Донецької області.

Віктор Межейко був головою Запорізької обласної ради з травня 2013-го по грудень 2015 року. Судовий розгляд щодо Межейка почався 2014 року. Судили його в Кіровоградському районному суді.

У своєму вироку суд установив факт умислу та змови з Пеклушенком. А умовний термін покарання призначив, врахувавши, що на момент оголошення вироку Межейку було 62 роки та раніше він не був судимий.