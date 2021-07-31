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На Львівщині через перекинуту вантажівку ускладнено рух транспорту

Дорожні служби прибирають з траси пальне.

На Львівщині через перекинуту вантажівку ускладнено рух транспорту
Фото: portal.lviv.ua

На трасі Київ-Чоп у Львівській області ускладнено рух через перекинуту вантажівку.

Про це повідомила прес-служба Управління патрульної поліції у Львівській області, пише Interfax.com.ua.

"На автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Тростянець перекинулася вантажівка, на проїжджу частину витікає пальне", - зазначено в повідомленні.

За попередніми даними, водій вантажівки скоїв наїзд на іншу вантажівку, яка стояла на аварійній зупинці і як наслідок перша вантажівка перекинулася. Постраждалих немає.

Дорожні служби прибирають з траси пальне, об'їзд організовано зустрічною смугою.

Нагадаємо, у місті Первомайськ в Миколаївської області автомобіль Mitsubishi Outlander збив 12-річного хлопчика, який перетинав проїзну частину по пішохідному переходу. Водій не зупинився і поїхав далі. Знайти його вдалося аж у Білій Церкві (Київська область).

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