На Львівщині через перекинуту вантажівку ускладнено рух транспорту

На трасі Київ-Чоп у Львівській області ускладнено рух через перекинуту вантажівку.

Про це повідомила прес-служба Управління патрульної поліції у Львівській області, пише Interfax.com.ua.

"На автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Тростянець перекинулася вантажівка, на проїжджу частину витікає пальне", - зазначено в повідомленні.

За попередніми даними, водій вантажівки скоїв наїзд на іншу вантажівку, яка стояла на аварійній зупинці і як наслідок перша вантажівка перекинулася. Постраждалих немає.

Дорожні служби прибирають з траси пальне, об'їзд організовано зустрічною смугою.

Нагадаємо, у місті Первомайськ в Миколаївської області автомобіль Mitsubishi Outlander збив 12-річного хлопчика, який перетинав проїзну частину по пішохідному переходу. Водій не зупинився і поїхав далі. Знайти його вдалося аж у Білій Церкві (Київська область).