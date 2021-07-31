На Львівщині через перекинуту вантажівку ускладнено рух транспорту

На трасі Київ-Чоп у Львівській області ускладнено рух через перекинуту вантажівку.
Про це повідомила прес-служба Управління патрульної поліції у Львівській області, пише Interfax.com.ua.
"На автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Тростянець перекинулася вантажівка, на проїжджу частину витікає пальне", - зазначено в повідомленні.
За попередніми даними, водій вантажівки скоїв наїзд на іншу вантажівку, яка стояла на аварійній зупинці і як наслідок перша вантажівка перекинулася. Постраждалих немає.
Дорожні служби прибирають з траси пальне, об'їзд організовано зустрічною смугою.
Нагадаємо, у місті Первомайськ в Миколаївської області автомобіль Mitsubishi Outlander збив 12-річного хлопчика, який перетинав проїзну частину по пішохідному переходу. Водій не зупинився і поїхав далі. Знайти його вдалося аж у Білій Церкві (Київська область).