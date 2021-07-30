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​На автобані на сході Німеччини перекинувся автобус з туристами

В результаті ДТП серйозно постраждали як мінімум дев'ять осіб.

​На автобані на сході Німеччини перекинувся автобус з туристами
Фото: MFA_Ukraine / twitter

На автобані А13 в федеральній землі Бранденбург на сході Німеччини перекинувся автобус з туристами.

По це повідомляє Deutsche Welle.

"В результаті ДТП з туристичним автобусом, що сталося в п'ятницю, 30 липня, на автобані А13 в федеральній землі Бранденбург на сході Німеччини, серйозно постраждали як мінімум дев'ять осіб", - повідомляють представники поліції.

Спочатку пожежні служби говорили про 19 постраждалих. Це 17 пасажирів і двоє водіїв автобуса. Загальна кількість місць в автобусі - 34. Постраждалим, які мають легкі травми, медичну допомогу було надано на місці.

Повідомлення про аварію надійшло близько 10 ранку. Для ліквідації її наслідків та надання допомоги до місця ДПТ було відправлено 6 вертольотів і 67 автомобілів оперативних служб. Автобан А13 перекрили в обох напрямках.

Причина аварії з'ясовується.

Нагадаємо, 28 липня на Рівненщині автобус з паломниками, які поверталися з Києва, зіткнувся з вантажівкою.

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