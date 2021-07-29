Судно Ever Given, яке заблокувало Суецький канал, дісталось Роттердаму з 4-місячною затримкою

Контейнеровоз Ever Given, який у березні застряг в Суецькому каналі, перегородивши його на шість днів, нарешті дістався пункту призначення - порту Роттердам у Нідерландах.

Про це повідомило Reuters.

Судно мають розвантажити до 3 серпня, після чого воно відправиться в англійський порт Філікстоу.

Нагадаємо, що 23 березня Ever Given збилось з курсу в Суецькому каналі через сильний вітер і сіло на мілину, зупинивши рух каналом в обидві сторони.

Судно зняли з мілини через кілька днів, проте до початку липня воно залишалося на стоянці у Великому гіркому озері, яке знаходиться на трасі каналу. Весь цей час тривала суперечка між адміністрацією каналу, власником судна Shoei Kisen Kaisha Ltd та страховою компанією про компенсацію економічних збитків, до яких призвело блокування.

400-метрове судно, яке перевозило близько 18 тисяч контейнерів, відпустили тільки 7 липня.

Судноплавство Суецьким каналом, який є найкоротшим морським маршрутом між Європою та Азією, було заблоковано в кінці березня протягом майже тижня.

Через нього проходить близько 15% світового судноплавства. Він є важливим джерелом валютних доходів Єгипту.