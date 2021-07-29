Росія програла ще $5 млрд у справі ЮКОСу

Міжнародний арбітраж під егідою Постійної палати третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити 5 млрд доларів компанії Yukos Capital.

Про це пише РБК з посиланням на фонд Yukos, який керує судовими процесами у справі нафтової компанії ЮКОС, і профільне видання Global Arbitration Review.

У п'ятницю, 23 липня, арбітраж визнав, що "Росія незаконно експропріювала позики, які Yukos Capital видав своїй колишній материнській компанії, і не дала звершитися правосуддю в цій справі в російських судах". Підставою для розгляду спору був Договір до Енергетичної хартії, який Росія підписала в 1994 році, застосовувала тимчасово, але не ратифікувала.

Yukos Capital стверджувала, що видала материнській компанії позики на мільярди доларів, які та не змогла повернути через банкрутство і ліквідацію за рішенням російської влади. Зокрема, у 2004 році основне видобувне підприємство ЮКОСу "Юганськнафтогаз" позичив у Yukos Capital 11,2 млрд рублів. Того ж року інша дочірня фірма ЮКОСу "Самаранафтогаз" взяла в борг 2,4 млрд рублів.

У 2007 році російські суди визнали угоди нікчемними. За версією держави, видані позики по суті належали самому ЮКОСу, були фіктивними і використовувалися для несплати податків і виведення грошей.

Yukos Capital ініціювала арбітражний суд проти Росії ще у 2013 році та спочатку вимагала компенсацію в розмірі 13 млрд доларів.

Це одна зі справ так званої другої хвилі, окремої від основної міжнародної справи ЮКОСу, в якій колишні мажоритарні акціонери ліквідованої компанії домагаються майже 60 млрд доларів компенсації через нідерландські суди.

Конституційний суд Росії дозволив державі не виконувати рішення на користь ЮКОСу.