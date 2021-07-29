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Помер останній член ГКЧП, уродженець Харкова Олег Бакланов

Українець багато років очолював міністерство машинобудування СРСР.

Помер останній член ГКЧП, уродженець Харкова Олег Бакланов
Фото: wikimedia.org

У середу, 28 липня, помер радянський діяч Олег Бакланов, який був одним із лідерів путчу 1991 року.

Про це повідомив російський політик, директор Роскосмосу Дмитро Рогозін.

"Сьогодні пішов з життя Олег Дмитрович Бакланов, який керував нашою ракетно-космічною галуззю і очолював Міністерство загального машинобудування СРСР. Олег Дмитрович дружив з моїм батьком, часто бував у нашому домі", - написав Рогозін у твіттері ввечері 28 липня.

Бакланов народився у Харкові в 1932 року і тут же починав свою кар'єру. Пройшов шлях від монтажника до директора Харківського приладобудівного заводу та створеного на його базі виробничого об'єднання "Моноліт". У 1976 році став заступником міністра загального машинобудування СРСР, а з 1983 до 1988 року очолював це міністерство.

Потім був секретарем ЦК КПРС з оборонних питань та заступником голови Ради оборони СРСР.

У серпні 1991 року увійшов до складу Державного комітету з надзвичайного стану (ГКЧП). Після провалу путчу був заарештований. У грудні 1991 року звільнений з ув'язнення, до лютого 1994 року перебував під слідством. Потім був амністований.

Проживав у Москві.

Після смерті маршала Дмитра Язова у лютому 2020 року залишався останнім живим членом комітету.

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