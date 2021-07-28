Україна підпише з США угоду про проєкти з розробок та випробувань військової техніки

Підписати угоди мають під час візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Міністра оборони України Андрія Тарана уповноважено підписати Угоду між урядами України та США про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки військової техніки.

Відповідний проєкт розпорядження сьогодні на своєму засіданні ухвалив Кабінет міністрів.

Як зазначається на Урядовому порталі, підписання даної Угоди дозволить українській стороні проводити спільні науково-дослідні роботи з розробки озброєння та військової техніки, отримувати інформацію щодо передових оборонних технологій та проводити випробування та тестування військової техніки із залученням відсутнього в Україні обладнання та технологій.

Угода також дозволить залучити іноземне фінансування для виконання дослідних робіт українськими науково-дослідними установами та підвищити науково-дослідний потенціал України.

Підписати угоди мають під час візиту президента України Володимира Зеленського до США наприкінці серпня.

Нагадаємо, минулого місяця держпідприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" передало Повітряним силам ЗСУ винищувач МіГ-29МУ1 після капітального ремонту та модернізації.