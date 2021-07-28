Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
ГоловнаСвіт

Україна підпише з США угоду про проєкти з розробок та випробувань військової техніки

Підписати угоди мають під час візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Україна підпише з США угоду про проєкти з розробок та випробувань військової техніки
Хаммеры из США прибыли в Украину
Фото: пресс-служба президента

Міністра оборони України Андрія Тарана уповноважено підписати Угоду між урядами України та США про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки військової техніки.

Відповідний проєкт розпорядження сьогодні на своєму засіданні ухвалив Кабінет міністрів.

Як зазначається на Урядовому порталі, підписання даної Угоди дозволить українській стороні проводити спільні науково-дослідні роботи з розробки озброєння та військової техніки, отримувати інформацію щодо передових оборонних технологій та проводити випробування та тестування військової техніки із залученням відсутнього в Україні обладнання та технологій.

Угода також дозволить залучити іноземне фінансування для виконання дослідних робіт українськими науково-дослідними установами та підвищити науково-дослідний потенціал України.

Підписати угоди мають під час візиту президента України Володимира Зеленського до США наприкінці серпня.

Нагадаємо, минулого місяця держпідприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" передало Повітряним силам ЗСУ винищувач МіГ-29МУ1 після капітального ремонту та модернізації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також