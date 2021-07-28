Литва передасть Україні більше вакцини, ніж обіцяла

Литва вирішила передати Україні 131 тисячу доз вакцини AstraZeneca, хоча раніше планувала тільки 100 тисяч. Про це на засіданні литовського уряду в середу повідомив міністр охорони здоров'я Арунас Дулкіс, пише "Делфі".

Поставка очікується найближчим часом.

Крім України, вакцину від Литви отримає також Молдова (26,5 тис. доз) і Вірменія (27,5 тис. доз). Грузії вже передали 15 тисяч доз.

Заява литовського міністра пролунала того ж дня, коли Україна вирішила передати Литві гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту для захисту кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України очікує на 34 млн доз вакцини в останні п'ять місяців 2021 року, в тому числі 5,35 млн доз вакцини AstraZeneca. Вона в основному буде поставлятися в рамках механізму COVAX та безоплатно від інших країн.

У липні Україна отримала від Румунії 100 800 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca у якості гуманітарної допомоги.