Правляча партія Грузії вийшла з угоди з опозицією, підписаної за посередництва ЄС

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Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" відмовилась від угоди з опозицією, яка була підписана навесні при посередництві Європейського Союзу та під егідою голови Європейської ради Шарля Мішеля. Про це повідомив голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе, пише видання "Новини-Грузія".

Угода передбачала можливість дострокових виборів у парламент у випадку, якщо на осінніх місцевих виборах "Грузинська мрія" набере менше 43%.

Вихід з угоди означає, що ніяких виборів не буде.

"З нашої доброї волі ми готові оголосити дострокові вибори, але не з 43% голосів і навіть не в разі отримання 53% голосів [опозицією], а якщо з поведінки опозиційних політичних партій ми зрозуміємо, що наша політична система дозріла для ефективного коаліційного уряду і такого режиму управління державою, який не зашкодить його інтересам. В такому випадку дострокові вибори будуть призначені з нашої доброї волі відповідно до конституційної практики, встановленої в розвинених європейських демократіях", - сказав Кобахідзе.

Він пояснив, що угода Шарля Мішеля не виконала свою місію та вичерпала себе.

Кобахідзе вважає, що про це свідчить відмова приєднатися до угоди зі сторони колишньої партії Михайла Саакашвілі "Єдиний національний рух".

"Наші міжнародні партнери не вважають за необхідне наполегливо закликати радикальну опозицію підписати документ і брати участь в його реалізації. Країна вже перейшла на новий режим місцевого самоврядування. Проведення виборів самоврядування на фоні політичної угоди, яка не підписана основної опозиційної партією, завдає шкоди інтересам країни", - заявив Кобахідзе.

Нагадаємо, що грузинська опозиція відмовилась визнати результати виборів до парламенту, які відбулися у 2020 році.

На фоні бойкоту опозицією засідань парламенту, антиурядових протестів і затримання лідера "ЄНР" Нікі Мелія глава Євроради Шарль Мішель запропонував політичним силам Грузії документ щодо виходу з кризи. Угода виявилася прийнятною для "Грузинської мрії", а також більшої частини опозиційних партій, які його підписали і зайняли свої місця в парламенті, щоб забезпечити імплементацію договору.

"Єдиний національний рух", "Лейбористська партія Грузії" і "Європейська Грузія" відмовилися підписувати угоду.