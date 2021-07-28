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Ассанжа позбавили громадянства Еквадору

Засновник Wikileaks перебуває у в’язниці в Лондоні.

Ассанжа позбавили громадянства Еквадору
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж покидает Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, 13 января 2020 года.
Фото: EPA/UPG

Суд скасував громадянство Еквадору засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, екстрадиції якого роками вимагають США.

Як повідомила газета El Comercio з посиланням на адміністративний суд в столиці Еквадору Кіто, під час натуралізації Ассанжа в 2017 році були допущені адміністративні помилки, передає DW.

Тим часом Ассанжа продовжують тримати у в'язниці суворого режиму Белмарш у Лондоні за порушення умов звільнення під заставу. Він сім років переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні.

У британській в'язниці він перебуває через події 2012 року. Тоді Ассанжа звинувачували у Швеції в сексуальних домаганнях, і Великобританія вирішувала питання про його екстрадицію.

За даними Вашингтона, Ассанж допоміг американському військовослужбовцеві Бредлі Меннінгу (згодом змінив стать і став Челсі Меннінг) отримати доступ до секретних матеріалів, що стосуються військових операцій США в Іраку і Афганістані. В результаті публікації цих матеріалів на WikiLeaks громадськості стало відомо про низку злочинів.

У США Ассанжа звинувачують у "найбільшому розкраданні секретної інформації в історії країни". У разі визнання його винним йому загрожує до 175 років в'язниці.

У квітні 2019 року Ассанджа заарештувала поліція Великобританії. Поліцейські пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року за неявку викривача на судове засідання за повісткою. Засновника WikiLeaks тоді позбавили притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій, і дозволили британській поліції зайти у посольство і заарештувати Ассанжа.

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