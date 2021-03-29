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Президент Єгипту оголосив про розблокування Суецького каналу

Контейнеровоз вдалося зняти з мілини.

Президент Єгипту оголосив про розблокування Суецького каналу
Фото: Твіттер

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі оголосив про розв'язання кризи в Суецькому каналі, спричиненої контейнеровозом Ever Given, що сів на мілину 23 березня і повністю перегородив рух.

"Громадянам Єгипту сьогодні вдалося покласти кінець кризи в Суецькому каналі, попри величезну технічну складність, яка супроводжувала цей процес. Світ може бути певний у проходженні необхідних товарів через цю навігаційну артерію", - йдеться в заяві у фейсбуці Ас-Сісі.

Нагадаємо, що транзит через Суецький канал близько тижня було перекрито масивним 400-метровим контейнеровозом Ever Given, який йшов з китайського міста Шеньчжень в Ротердам. 23 березня під час проходження Суецьким каналом судно втратило управління та сіло на мілину в умовах поганої видимості через піщану бурю.

Контейнеровоз вдалося зсунути з мілини лише вранці 29 березня.

Через Суецький канал проходить близько 10% всієї морської торгівлі. Альтернативний маршрут - навколо Африки, через мис Доброї Надії. Він десь на два тижні довший й тому набагато дорожчий.

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