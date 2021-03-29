Чеський мільярдер Келлнер загинув в авіакатастрофі на Алясці

За даними ЗМІ, вертоліт розбився після вильоту на екскурсію.

Найбагатша людина Чехії, засновник і власник компанії PPF Group мільярдер Петр Келлнер загинув у результаті аварії вертольота на Алясці.

Як заявили у PPF, унаслідок аварії загинули п'ять людей, передає Reuters.

Вертоліт розбився в суботу, 27 березня, проте повідомлення про катастрофу надійшли тільки в понеділок. Про її причини інформації наразі нема, розслідування триває.

Як повідомляє Alaskasnewssource, вертоліт розбився в районі льодовика Кнік. Рятувальники виявили людину, яка вижила, і п'ятьох загиблих, серед яких Келлнер.

Відомо, що крім Келлнера загинув ще один громадянин Чехії Бенжамен Ларош, два гіди і пілот.

За даними ЗМІ, вертоліт розбився після вильоту на екскурсію з місцевого гірськолижного курорту Tordrillo Mountain Lodge.

Петро Келлнер - засновник і головний акціонер PPF Group. У 2008 році він володів 80% акцій мережі магазинів "Ельдорадо". Forbes оцінює його статки в 17,5 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше в березні у Франції внаслідок катастрофи вертольота загинув політик і мільярдер Олів'є Дассо.