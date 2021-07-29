Фото: hurriyetdailynews.com

Одна людина загинула, ще десятеро опинилися у фактичній пастці внаслідок лісової пожежі у Туреччині. Про це повідомив міністр сільського господарства Бекір Пакдемірлі, пише Reuters.

Поширенню вогню сприяють спекотна погода та сильні вітри. Вогонь другий день вирує в місті Манавгат і сусідніх селах, що за 75 км від великого туристичного міста Анталія.

Фото: AA Photo

Тіло 82-річного чоловіка знайшли під час евакуації з району Кепезбеліні. Влада евакуювала 18 сіл і районів Анталії, а ще 16 сіл евакуювали в сусідніх провінціях Адана та Мерсін.

Відомо, що пожежа знищила житлові будинки. За даними Euronews, трьох людей було госпіталізовано з опіками. Близько 30 людей постраждали, але як саме – не уточнюється. За даними влади, туристів пожежі ніяк не торкнулися.

Massive forest fire in Turkey's Mediterranean resort city of Antalya destroys some settlements.https://t.co/GOJ1ucF9vk pic.twitter.com/S3QlQRKQKX — Anadolu Images (@anadoluimages) July 28, 2021

Причина виникнення пожеж з'ясовується. У посушливі літні місяці в регіонах Середземномор'я в Туреччині часто виникають пожежі, однак деякі з них пов'язують з підпалами.

BREAKING: A massive forest fire in Manavgat district of Antalya has reached residential areas, houses have been burned, multiple neighborhoods have been evacuated as fire continues to grow in Turkey pic.twitter.com/zkPHm0coZf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2021

Оновлення. Вогонь підбирався безпосередньо до курортів, де відпочивають українські туристи.

Як повідомила ВВС News Україна українська туристка Алеся Павлинська, вона бачить стіну вогню просто зі свого готелю "Мунамар" у регіоні Ічмеле.

"Вогонь підійшов за кілька кілометрів до нашого готелю. Ліс ще тліє, але великого вогню вже немає", - розповіла пані Павлинська.

За її словами, у їхньому готелі українців 10%. Поки що мови про евакуацію з готелю немає.

Повідомлень про жертв та постраждалих серед громадян України наразі немає, повідомили у пресслужбі МЗС.

"28 липня вдень поблизу міста Манавгат (75 км на схід від Анталії. - Ред.) виникла лісова пожежа. Зважаючи на спеку та сильний вітер, пожежа швидко поширилася в напрямку Манавгата", - розповіли українські дипломати.

Внаслідок пожежі у Манавгаті евакуювали три квартали міста. Наразі пожежа далеко від туристичних локацій, зазначили в українському МЗС.

Оновлення 17:35. Жертвами лісових пожеж на півдні Туреччини стали вже щонайменше три людини. Ще 58 осіб були госпіталізовані, передає DW. Загалом 112 особи отримали поранення.

За даними міністра сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі, загалом у 13 провінціях країни виникла 41 пожежа. У ліквідації вогню беруть участь пожежний літак, дрон, 19 вертольотів, близько 250 транспортних засобів та понад 1800 пожежників та рятувальників.

Оновлення 18:27. Влада турецького курортного міста Мармарис оголосила про необхідність евакуації місцевих жителів і туристів через загрозливі природні пожежі.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, вогонь упритул підібрався до житлових будівель і готелів, передає Інтерфакс-Україна.

Туристів із двох готелів і чотирьох вілл у турецькому Мармарисі евакуювали через лісові пожежі, повідомляє телеканал CNN Turk.

"Пожежа виникла в лісовому масиві району Армуталан за три кілометри від Мармариса, причини загоряння не відомі. Полум'я стрімко поширювалося і опинилося буквально за 100 метрів від деяких житлових будинків і готелів. Через наближення вогню поліція евакуювала два готелі категорії 3* і чотири туристичні вілли як запобіжний захід", - пише портал.

Як повідомили CNN Turk в Асоціації туроператорів і готельєрів Південного Егейського моря (GETOB), туристів розмістили в інших готелях подалі від пожеж.

Портал також зазначає, що для гасіння лісової пожежі поруч із Мармарисом було залучено безпілотники, кілька вертольотів, а також службовців військово-морських сил.

Складна ситуація спостерігається і в іншому курортному районі - Бодрумі. Там також вогонь наблизився безпосередньо до міської межі.