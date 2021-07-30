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МЗС пропрацьовує сценарії евакуації українських туристів у разі небезпеки від пожеж у Туреччині

Україна відправляє свій літак на допомогу в боротьбі з вогнем. 

МЗС пропрацьовує сценарії евакуації українських туристів у разі небезпеки від пожеж у Туреччині
Фото: hurriyetdailynews.com

МЗС України попроцьовує сценарії евакуації туристів на випадок погіршення ситуації з пожежами в Туреччині. Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає", – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому колезі Реджепу Ердогану в зв'язку з масштабними пожежами та пообіцяв, що Україна надасть всю необхідну допомогу.

"Наш пожежний літак відлетить до Туреччини. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цейи важкий час", – зазначив він. 

Нагадаємо, що пожежі в Туреччині вирують вже кілька днів. Вони почалися в регіоні Анталія, однак спочатку були далеко від туристичних місць. Нині вогонь підбирається все ближче, а туристи говорять, що бачать його просто з вікон готелю. 

Жертвами лісових пожеж на півдні Туреччини стали вже щонайменше три людини. Ще 58 осіб були госпіталізовані, близько 112 отримали поранення. 

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