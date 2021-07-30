Палата представників США підтримала збільшення допомоги Україні

Приблизно чверть від загальної суми виділять на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування". Ця сума буде на $10 млн більше, ніж у 2021 році.

Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні та поправкою щодо санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє посольство України в США.

"Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше $481,5 млн, що на $28,5 млн більше, ніж у поточному році", - сказано у повідомленні.

Наголошується, що із зазначеного кошторису $125 млн будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на $10 млн більше, ніж у 2021 році.

Для набуття чинності законопроєкт має бути погоджений і схвалений Сенатом США та підписаний американським президентом.

Нагадаємо, 12 червня Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги у розмірі $150 млн для зміцнення обороноздатності України.