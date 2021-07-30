Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
Росія програла ще $5 млрд у справі ЮКОСу
Росія програла ще $5 млрд у справі ЮКОСу
ГоловнаСвіт

Палата представників США підтримала збільшення допомоги Україні

Приблизно чверть від загальної суми виділять на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування". Ця сума буде на $10 млн більше, ніж у 2021 році.

Палата представників США підтримала збільшення допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні та поправкою щодо санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє посольство України в США. 

"Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше $481,5 млн, що на $28,5 млн більше, ніж у поточному році", - сказано у повідомленні.

Наголошується, що із зазначеного кошторису $125 млн будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на $10 млн більше, ніж у 2021 році.

Для набуття чинності законопроєкт має бути погоджений і схвалений Сенатом США та підписаний американським президентом.

Нагадаємо, 12 червня Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги у розмірі $150 млн для зміцнення обороноздатності України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також