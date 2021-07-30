У Гонконгу винесли перший тюремний вирок за новим законом про нацбезпеку

У Гонконгу в п'ятницю, 30 липня, винесли перший тюремний вирок за новим законом про захист національної безпеки, ухвалення якого у 2020 році призвело до масових протестів.

Як повідомляє Reuters, 24-річного офіціанта визнали винним у терористичній діяльності та підбурюванні до відокремлення Гонконгу від КНР. Йому закидали наїзд мотоциклом на трьох поліцейських, під час цього, як стверджується, він мав при собі прапор із закликом "Свободу Гонконгу".

Фото: twitter.com/Stand_with_HK

Судді вирішили, що цей лозунг міг підбурити інших до сецесії.

Як наслідок, обвинуваченому присудили 6,5 років за підбурювання до відокремлення Гонконгу та 8 років за терористичну діяльність; загальний термін за сукупністю визначили як 9 років позбавлення волі.

"Ми вважаємо, що такий сукупний строк достатньо відображатиме вину обвинуваченого у скоєнні двох злочинів і відразу суспільства, водночас досягаючи необхідного стримувального ефекту", - йдеться у вироку.

Адвокат обвинуваченого просив суддів проявити поблажливість. Він казав, що інцидент з прапором мав незначний характер і загалом обвинувачений - порядна людина, яка допустила помилку.

Нагадаємо, закон про нацбезпеку надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Пекін пояснював, що закон дозволить стримати акти сепаратизму в місті. Противники закону своєю чергою говорили, що документ суперечить принципу "одна країна, дві системи".