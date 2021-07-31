Поліцейські Івано-Франківщини викрили учасників банди, які займалися вимаганням і застосовували залякування або фізичне насильство до своїх жертв.

Про це повідомили у секторі комунікації обласної поліції.

В ході слідства встановлено, що до злочинної групи входило четверо прикарпатців. Зловмисники підшукували жертв, забирали їхні гроші та вимагали «данину». Підозрювані залякували потерпілих, погрожували їм насильством і фізичною розправою.

“Знешкодити злочинну діяльність вдалося слідчим обласного управління поліції (детективам) спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури”, – йдеться у повідомленні.

У рамках досудового розслідування задокументовано низку вимагань, погрозу вбивством та розбійний напад, під час якого зловмисники намагались заволодіти грошовими коштами та були затримані правоохоронцями у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 129, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Поліція Київщини затримала особливо небезпечну розбійну банду "Сенсея", учасники якої за чотири роки скоїли 20 розбійних нападів.