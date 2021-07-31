Фото: if.dsns.gov.ua

В Івано-Франківську на вулиці Тролейбусна виникла пожежа в житловій кімнаті на п’ятому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку.

Про це повідомили у ДСНС.

На момент прибуття рятувальників, з вікна 5-го поверху виходив дим та було видно полум'я. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Фото: if.dsns.gov.ua

Пожежу було локалізовано о 21:47 , а о 21:57 - ліквідовано.

Із задимлених приміщень рятувальниками спільно з адміністрацією гуртожитку евакуйовано (виведено на свіже повітря) 88 осіб (іноземці, студенти Івано-Франківського національного медичного університету).

Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі в житловій кімнаті, на площі 20 м.кв.

Фото: if.dsns.gov.ua

Потерпілих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

“До ліквідації пожежі від ГУ ДСНС в області було залучено 10 одиниць техніки та 39 чоловік особового складу”, – йдеться у повідомленні.

Фото: if.dsns.gov.ua

Нагадаємо, внаслідок пожежі у гуртожитку одеського університету постраждав студент.