Фото: dsns.gov.ua

В Одесі у ніч на неділю, 6 червня сталася пожежа у гуртожитку Одеського національного медичного університету.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“06 червня о 00:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання в гуртожитку Одеського національного медичного університету. по вулиці Маршала Малиновського в Одесі”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що вогонь зайнявся у кімнаті на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку.

Адміністрація гуртожитка до прибуття підрозділів ДСНС евакуювала 106 осіб.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Під час гасіння пожежі з четвертого поверху врятували 22-річного студента, але внаслідок пожежі постраждав 23-річний студент. Його в стані середньої тяжкості з діагнозом “опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння” госпіталізовано до медичного закладу .

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалось не допустити розповсюдження вогню на інші кімнати.

О 01:28 пожежа локалізували та о 01:40 ліквідували на площі 25 м2.

Причина пожежі та збиток – встановлюються.

Нагадаємо, у березні сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури.