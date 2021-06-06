На Донбасі підірвався український військовий

Протягом суботи, 5 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Станом на 07:00 неділі, 6 червня, російсько-окупаційні війська один раз обстріляли українські позиції з міномету 120-го калібру поблизу населеного пункту Пісків.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника — середньої тяжкості.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 4 червня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.