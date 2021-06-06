Зеленський і Шмигаль привітали журналістів з професійним святом

"Журналісти – це люди, які хочуть змін і є голосом правди для народу", заявили очільники країни.

Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів з їхнім професійним святом, який працівники медіа святкують 6 червня.

“Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і Президента, – зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться!”, – написав він у Твіттері.

Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і Президента, – зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться! pic.twitter.com/9zLR2TpxHL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2021

У той же час прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що журналісти – є голосом правди для народу, вартовими щирості й прозорості.

“Чесність, достовірність, неупередженість – це ті риси, які характеризують журналіста. Бажаю всім працівникам ЗМІ примножувати ці якості та тримати істину на вістрі”, – йдеться у його дописі у Телеграмі.

Нагадаємо, медіаспільнота виступає проти законопроєкту "Про медіа" в нинішній редакції. Журналісти вважають, що закон може використовуватися як інструмент запровадження цензури.

У зверненні представників медіаспільноти наголошується, що проєкт закону містить нечітко сформульовані вимоги до медіа, також він наділяє органи держвлади повноваженнями "встановлення правди".

Так, законопроєкт передбачає, зокрема:

розширення повноважень Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення, так, що «вони будуть виходити за межі, визначені Конституцією України».

реєстрацію нових засобів масової інформації в Нацраді з подачею фінансових документів.

право Нацради обкладати штрафами випадки порушення інформаційного, рекламного, виборчого законодавства в інтернеті (не тільки ЗМІ);

можливість скасування реєстрації медіа через порушення або недопущення Нацради до перевірки;

проведення перевірки Нацрадою з питань телебачення й радіомовлення, правоохоронними та фіскальними органами всієї діяльності редакцій, зокрема і фінансової;

повернення комунальних медіа.