Зеленський і Шмигаль привітали журналістів з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів з їхнім професійним святом, який працівники медіа святкують 6 червня.
“Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і Президента, – зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться!”, – написав він у Твіттері.
Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і Президента, – зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться! pic.twitter.com/9zLR2TpxHL— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2021
У той же час прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що журналісти – є голосом правди для народу, вартовими щирості й прозорості.
“Чесність, достовірність, неупередженість – це ті риси, які характеризують журналіста. Бажаю всім працівникам ЗМІ примножувати ці якості та тримати істину на вістрі”, – йдеться у його дописі у Телеграмі.
Нагадаємо, медіаспільнота виступає проти законопроєкту "Про медіа" в нинішній редакції. Журналісти вважають, що закон може використовуватися як інструмент запровадження цензури.
У зверненні представників медіаспільноти наголошується, що проєкт закону містить нечітко сформульовані вимоги до медіа, також він наділяє органи держвлади повноваженнями "встановлення правди".
Так, законопроєкт передбачає, зокрема:
розширення повноважень Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення, так, що «вони будуть виходити за межі, визначені Конституцією України».
реєстрацію нових засобів масової інформації в Нацраді з подачею фінансових документів.
право Нацради обкладати штрафами випадки порушення інформаційного, рекламного, виборчого законодавства в інтернеті (не тільки ЗМІ);
можливість скасування реєстрації медіа через порушення або недопущення Нацради до перевірки;
проведення перевірки Нацрадою з питань телебачення й радіомовлення, правоохоронними та фіскальними органами всієї діяльності редакцій, зокрема і фінансової;
повернення комунальних медіа.