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Зеленський і Шмигаль привітали журналістів з професійним святом

"Журналісти – це люди, які хочуть змін і є голосом правди для народу", заявили очільники країни.

Зеленський і Шмигаль привітали журналістів з професійним святом
Фото: 5.ua

Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів з їхнім професійним святом, який працівники медіа святкують 6 червня.

“Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і Президента, – зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться!”, – написав він у Твіттері.

У той же час прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що журналісти – є голосом правди для народу, вартовими щирості й прозорості.

“Чесність, достовірність, неупередженість – це ті риси, які характеризують журналіста. Бажаю всім працівникам ЗМІ примножувати ці якості та тримати істину на вістрі”, – йдеться у його дописі у Телеграмі.

Нагадаємо, медіаспільнота виступає проти законопроєкту "Про медіа" в нинішній редакції. Журналісти вважають, що закон може використовуватися як інструмент запровадження цензури.

У зверненні представників медіаспільноти наголошується, що проєкт закону містить нечітко сформульовані вимоги до медіа, також він наділяє органи держвлади повноваженнями "встановлення правди".

Так, законопроєкт передбачає, зокрема:

розширення повноважень Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення, так, що «вони будуть виходити за межі, визначені Конституцією України».

реєстрацію нових засобів масової інформації в Нацраді з подачею фінансових документів.

право Нацради обкладати штрафами випадки порушення інформаційного, рекламного, виборчого законодавства в інтернеті (не тільки ЗМІ);

можливість скасування реєстрації медіа через порушення або недопущення Нацради до перевірки;

проведення перевірки Нацрадою з питань телебачення й радіомовлення, правоохоронними та фіскальними органами всієї діяльності редакцій, зокрема і фінансової;

повернення комунальних медіа.

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